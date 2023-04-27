Забавный тест: какой вы эмодзи?

Сегодня сложно себе представить, каким был бы интернет без эмодзи. Всем известная улыбающаяся мордашка желтого цвета появилась еще задолго до того, как в повседневную жизнь вошли чаты, социальные сети и мессенджеры. В 1960-х годах американский коммерческий художник Харви Бэлл нарисовал первый в истории смайл для нужд рекламы. Десятилетием позже он стал мегапопулярным благодаря тому, что его печатали на кружках и разнообразных вещах, которыми мы постоянно пользуемся в быту. Правда, в электронной коммуникации смайлики появились стараниями другого человека - лингвиста и программиста Скотта Фалмана. Именно ему человечество должно быть благодарно за появление довольного и недовольного смайла - двоеточия в сочетании с открывающей и закрывающей скобкой. А эмодзи возникли в 1990-е годы в Японии - так называли маленькие картинки, использующиеся для общения в пейджерах и сотовых телефонах. По задумке создателей, эмодзи должны передавать настроение и эмоции автора сообщения - собственно, с этой целью они используются в интернет-коммуникации до сих пор.

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