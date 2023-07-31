Забавный тест: какой вид транспорта описывает вашу интимную жизнь?

О том, что автомобиль и манера вождения могут могут многое рассказать о водителе, психологи предполагали уже давно. А недавние исследования только подтверждают эту теорию. Например, долгосрочное психологическое исследование, проведенное экспертами из Тартуского университета (Эстония) показало, что между стилем вождения человека и его повседневным поведением существует генетическая связь. Эксперимент длится на протяжении двадцати с лишним лет. За это время ученые смогли проследить связь между наличием у водителя вредных привычек и несчастными случаями на дороге. Как оказалось, опасная манера езды и рискованное поведение в быту - следствие генетических изменений в метаболизме серотонина. Водители-добровольцы, которые выпивали не реже одного энергетического напитка в неделю, лихачили на дороге в два раза чаще, чем те, кто практически не употреблял такого рода нездоровую пищу. У водителей, отличающихся жаждой к скорости, обнаружили варианты гена, отвечающего за транспортировку “гормона счастья” - серотонина. Авторы исследования заявили, что намерены изучать этот вопрос и дальше. Пройдите этот забавный тест и узнайте, какой вид транспорта как нельзя лучше иллюстрирует ваши взаимоотношения с противоположным полом.

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