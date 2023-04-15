Забавный тест: какой автомобиль захочет вас в качестве водителя?

Несмотря на то, что автомобили в привычном нам виде появились сравнительно недавно (всего около 150 лет назад), за это время появилось огромное множество их моделей. Некоторые из них стали классикой и выпускаются до сих пор в модифицированных вариантах, другие не нашли признания у автолюбителей и канули в лету. Есть еще и третий тип машин, которые стали украшением частных коллекций или музеев автомобилестроения. В число таких редких экземпляров вошел, например, автомобиль Leyat Helica, похожий скорее на старый самолет с большим пропеллером. Его выпускала французская компания Leyat, которая просуществовала всего лишь четырнадцать лет. Модель была удивительно легкой и могла развивать скорость до 170 километов в час - для первой четверти прошлого века это был настоящий рекорд. Однако на этом плюсы автомобиля заканчивались, им было неудобно управлять и можно было легко попасть в аварию. В общей сложности до своего закрытия в 1927 году было выпущено 30 таких автомобилей.

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