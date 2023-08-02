Забавный тест: какая вы сумочка?

Дамская сумочка давно стала особенным аксессуаром. Изначально предназначенная для того, чтобы носить при себе самое необходимое, в дальнейшем она превратилась в финальный штрих, способный как сделать образ по-настоящему безупречным, так и испортить его. Первые сумочки начали изготавливать еще в Древнем Египте, правда, простому народу этот аксессуар не был доступен - судя по рисункам на барельефах, носили его только высокопоставленные чиновники и фараоны. В Средние века люди использовали мешочки из кожи или ткани, которые носили на поясе в складках одежды. Таким образом понижался риск быть ограбленным в толпе. В эпоху Возрождения сумочки превратились из предмета, выполняющего свою функцию, в своего рода украшение. Мешочки стали изготавливать из изысканных тканей и украшать вышивкой, бисером и даже драгоценными камнями. Законодательницей мод на сумочки стала в 18 веке известная маркиза де Помпадур. Именно ей мир обязан сумочкой, названной в ее честь - это мешочек из мягкой ткани, стянутый шнурком. Сегодня многообразие сумок поражает воображение. Модницы могут выбрать любой понравившийся аксессуар - от крохотного клатча до вместительного варианта для путешествий. Ответьте на вопросы теста и узнайте, какая вы сумочка.

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