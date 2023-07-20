Забавный тест: какая вы геометрическая фигура?

Наука геометрия, знакомая нам всем благодаря школьной программе, зародилась еще в глубокой древности. Люди, самого того не зная, знакомились с простейшими геометрическими формами в живой природе и использовали их при строительстве жилищ, изготовлении орудий труда, шитье одежды и т.д. Мало-помалу, с развитием человеческого общества, люди начали подходить к этому вопросу более внимательно и углубленно. Прежде чем построить дом, тщательно рассчитывали его площадь, изготавливали материалы для строительства определенного объема и формата и т.д. Современные ученые восхищаются работой древних архитекторов, например, египтян, которые создавали грандиозные пирамиды, в то время как в их распоряжении были самые простейшие механизмы. Построить такие величественные сооружения было невозможно без математических и начальных геометрических знаний. В дальнейшем геометрия как наука получила свое развитие в трудах греческого ученого Евклида. В своем труде “Начала”, состоявшем из тринадцати томов, он описал правила геометрии, на которые ориентировались ученые в последующие столетия. Кроме того, даже современные учебники по этой дисциплине написаны под влиянием “Начал” Евклида. Какой геометрической фигурой вы могли бы быть? Узнайте с помощью нашего забавного теста.

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