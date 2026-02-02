Оповещения от Киноафиши
За зиму глянула немало свежих детективов, но эти 5 советую прежде всего: в них от 4 до 8 серий – а впечатлят на недели вперед

2 февраля 2026 14:15
Проекты с оценкой ниже 7.1 даже не брала.

Я обожаю детективный жанр. Особенно, когда сюжет запутан, герои неоднозначны, а атмосфера настолько интригует, что уговорить себя идти спать вместо просмотра еще одной серии – почти невозможно.

И представляете, какое счастье, что за первые два месяца зимы мне удалось найти несколько таких сериалов. Это настоящие бриллианты для любителей детективных головоломок. Я бы даже сказала, прям глубокие психологические драмы, исследующие самые тёмные уголки человеческой души.

Некоторые из них – эффектные и стильные, с потрясающей операторской работой. Другие – мрачные и реалистичные, как холодный скандинавский ветер. Но всех их объединяет одно: они затягивают с первой же серии.

И вот кажется же, что в этот раз точно знаешь, кто виновен. Но нет, авторы в последний момент мастерски переворачивают всё с ног на голову.

В общем, делюсь с вами подборкой из пяти крутых детективов, которые я посмотрела за последнее время и ни капли не пожалела. Гарантирую, здесь найдётся история на любой вкус – от изящной шведской загадки до леденящего душу американского триллера.

Фото: Кадры из сериалов «Во всём виновата она», «Чудовище внутри меня»
Ольга Назарова
1 комментарий
