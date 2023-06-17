За женой Колмогорова из «Теста на беременность» мужчины ходили толпами: вот на кого он ее променял

Александр Яцко — яркий и харизматичный актер, сыгравший за свою карьеру немало разноплановых ролей. Однако в самом начале ни о театре, ни о кино он и не мечтал. Парень с детства мечтал о совершенно иной дороге и даже сделал все, чтобы по ней идти. Но жизнь распорядился совершенно иначе.

Изначально Александр планировал стать архитектором и даже поступил в соответствующий вуз. Но одна лишь роль в студенческом театральном кружке перевернула его жизнь: он понял, что актерство — это его настоящее призвание. Окончив Школу-студию МХАТ, Яцко стал активно сниматься и работать в театре, где и встретил первую жену. С Еленой Валюшкиной он играл в одном спектакле. И во время поцелуя молодые люди поняли, что это любовь.

Они поженились и прожили в браке почти 20 лет. За это время они успели стать родителями двоих детей. Но постоянные измены, время и сложный характер Яцко сделали свое дело. Они развелись.

Вскоре после этого актер нашел себе новую любовь, вдвое младше себя. Продюсер Дарья Отвага оказалась настолько бойкой барышней, что не только моментально родила актеру дочь, но и добилась, чтобы ребенка прописали в общей с бывшей женой жилплощади. К слову, многие замечают, что новая жена поразительно похожа на предыдущую в молодости.