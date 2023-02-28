За задумку едва не лишился партбилета: спорим, об этом фильме Гайдая вы даже не слышали

Фильмы Леонида Гайдая до сих пор пересматривают с огромным удовольствием. Цитаты из его культовых комедий стали крылатыми и превратились в часть культурного кода. Но многие зрители все эти годы не знали о малоизвестных картинах мэтра, а ведь некоторые из них достойны особого внимания.

В конце 50-х вышел фильм «Жених с того света», который едва не стоил Гайдаю карьеры. Фильм высмеивал чиновников и всю бюрократическую систему СССР. Главный герой, вернувшись на работу после отгула, обнаруживает, что весь коллектив его похоронил. Виной тому стала бюрократическая ошибка.

Чиновники были в гневе, увидев картину. Из-за этого Гайдаю пришлось беспощадно порезать фильм. Кроме того, начинающего режиссера хотели лишить партбилета и права снимать кино.

Чтобы исправить ситуацию, Гайдай по совету Ивана Пырьева выпустил патриотичный фильм «Трижды воскресший». Благодаря этой работе режиссеру дали зеленый свет на продолжение карьеры. Название стало пророческим — после провала и жесткой критики «Жениха с того света» Леонид Иович фактически воскрес.