За языком не следят: астрологи назвали самые грубые знаки Зодиака

Люди, рожденные под этими созвездиями, могут быть очень бестактными.

Правила хорошего тона одинаковы для всех. Однако некоторые люди предпочитают их игнорировать и поступают с окружающими так, как хотят, совершенно не задумываясь о том, что ведут себя бестактно. По мнению астрологов, причина кроется не только в сложном характере или плохом воспитании, но и в знаке зодиака. Эксперты рассказали, под какими созвездиями появляются самые грубые и беспринципные знаки.

Телец

Представители земного знака - невероятно упрямые и категоричные. Они привыкли поступать по-своему, не считаясь с мнением окружающих.

А когда друзья и близкие напоминают Тельцу, что мир вращается не только ради него, он может ответить довольно резко и грубо.

Поэтому общаться с этим знаком порой бывает тяжело.

Рак

Принято считать, что Раки - самые настоящие душки, миролюбивые и приветливые. Однако так бывает на всегда. Представители водного знака неверотяно ранимы, поэтому, если их задеть, они начинают размахивать клешнями в ответ. В крайнем случае они будут сурово игнорировать обидчика до тех пор, пока тот не попросит прощения.

Дева

Уроженцы этого земного знака очень часто бывают высокомерными и бескомпромиссными.

Девы любят командовать окружающими, распоряжаться налево и направо, а когда кто-то смеет противоречить им, начинают мстить.

Унизить человека прилюдно из-за того, что тот не пляшет под Девину дудку, для этого знака в порядке вещей.

Скорпион

Этому знаку угодить практически невозможно. Скорпион способен довести окружающих до белого каления, постоянно критикуя их действия. Особенно плохо приходится тем, кто работает под руководством Скорпиона - уроженец этого знака не говорит открыто, чего хочет от подчиненных, а наслаждается тем, как они суетятся в попытках заслужить от него одобрение.

Козерог

Козероги - мастера игнора. Они из тех людей, которые получают сообщение, читают его и молчат, в то время как человек по ту сторону экрана сходит с ума от неизвестности. С такой же легкостью Козероги игнорируют просьбы и пожелания близких, друзей, родственников…

А вот почему они это делают, разобраться сложно - у каждого есть свои причины для молчания.

Водолей

Представители воздушного знака - настоящие короли и королевы драмы. Любой пустяк они способны раздуть до космических масштабов, устроить скандал или истерику на пустом месте. Поэтому общаться с Водолеями сложно, а иногда и по-настоящему неприятно - никогда не знаешь, в какой момент и из-за чего они выйдут из себя.