За выход в странном платье пришлось извиняться: что же с ним не так (фото)

Желая произвести впечатление на публику, селебрити порой перегибают палку. Об этом не понаслышке знает австралийская художница по костюмам Лиззи Гарденер, которой довелось публично приносить извинения за свой наряд.

В 1995 году знаменитость пришла на «Оскар» в довольно странном платье. Одеяние было изготовлено из множества карточек American Express. Оказалось, что дизайнер хотела поиронизировать над тем, что звезды часто тратят на свои наряды баснословные деньги, но ее чувство юмора по достоинству не оценили.

В те годы публика была не столь избалована эпатажными аутфитами, как сегодня. По этой причине гости затаили обиду на Гарденер, которой удалось оказаться в центре всеобщего внимания, затмив всех остальных. «Своим образом я отодвинула на второй план многих других женщин. Они разозлились, посчитав, что я несерьезно отнеслась к выбору платья», — отметила позднее звезда.