За второго мужа пришлось заплатить: цену счастья Клары Лучко предали огласке

Вторым супругом актрисы Клары Лучко стал известный журналист Дмитрий Мамлеев. Пара встретилась в конце 60-х и уже не расставалась до конца жизни. Поклонники и друзья видели в супругах идеальную семью, но далеко не все знали, на что именно пришлось пойти артистке, чтобы познакомиться с будущим мужем.

Как рассказывала сама Лучко в интервью, однажды ее подруга, телеведущая Азалия Лихитченко, предложила ей встретиться с одним своим знакомым. В то время артистка была одинока: три года назад она похоронила своего первого мужа, но так и не встретила спутника жизни. Первое время Лучко сомневалась, но позднее согласилась, так как устала от одиночества. Услышав подругу, Лихитченко тут же выставила свои условия.

«С вас — шаль. Так положено: свахе дарят шаль», — заявила телеведущая.

Лучко пришлось пойти на такие условия. Она встретилась с Мамлеевым и тут же прониклась к нему симпатией. Спустя некоторое время артистка решила отдать долг: шаль она подарила хозяйке квартиры, где проходило их первое свидание, а Лихитченко угостила шикарным ужином.