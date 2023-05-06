За все надо платить: всплыла постыдная правда о «Поле чудес»

Леонид Якубович никогда не рассказывал об этой особенности шоу.

Премьера шоу «Поле чудес» состоялась в 1990 году, и до сих пор проект может похвастаться высокими рейтингами и популярностью у поклонников. Многие зрители не скрывают, что мечтают попасть на программу и побороться за главный приз, однако мало кто знает, какие секреты хранят продюсеры проекта.

Дело в том, что участники не могут после завершения шоу уехать домой с выигранными призами. Им необходимо оплатить налог, так как программа попадает под категорию азартных игр. И отчисление составляет 30% от суммы приза.

«Призы облагаются налогом... Если приз мелкий, то не страшно. А вот когда попадается машина, стоит-то она немало», — признается один из зрителей шоу на сайте «Отзовик ».

Пользователь Сети отметил, что некоторые участники не могли позволить себе оплатить налог. Поэтому были вынуждены оставить приз в студии проекта и уехать домой с пустыми руками.