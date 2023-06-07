За все надо платить: Руслана из советской сказки вынудили терпеть адские муки

Волшебная поэма «Руслан и Людмила» стала одной из самых известных и любимых сказок А.С. Пушкина. А советская экранизация любимого всеми произведения получилась на редкость красочной и интересной.

Подготовки к съемкам шли больше года, и за это время художники и строители проделали колоссальную работу. Декорации возводились не только в павильонах, но и под открытым небом. Огромный вклад в создание картины внесли и костюмеры, которые кропотливо работали над каждым нарядом.

Так получилось и с образом Руслана, которого изначально должен быть играть Олег Видов. Специалисты изготовили блестящие доспехи, ориентируясь на параметры актера. Однако после одного дня съемок он отказался от участия в фильме, и на его замену пришел Владимир Козинцев. Высокий статный красавец с трудом влезал в костюм предшественника, но ради главной роли готов был терпеть все мучения. Артист даже и не думал жаловаться, поскольку понимал, что эта картина станет его звездным часом.