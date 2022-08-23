За вручение подарка придется раскошелиться: вы точно не знали главной тайны «Поля чудес»

Шоу «Поле чудес» известно не только своими интересными вопросами, но и традицией дарить подарки Леониду Якубовичу — бессменному ведущему передачи. За годы эфира даров накопилось настолько много, что продюсеры даже решили открыть собственный музей, который находится на территории телецентра Останкино. Однако, как оказалось, нельзя просто привезти ценную вещь в студию программы.

Дело в том, что каждый участник капитал-шоу обязан заполнить специальную декларацию. После этого зрителю необходимо оплатить налог в 13%, а уже после можно будет передать Якубовичу свой подарок. Таким образом, все экспонаты музея были куплены участниками шоу, к тому же за них были оплачены и все налоги.

При этом участники не могут даже разрекламировать подаренный товар. Любые рекламные вставки в эфире шоу полностью запрещены правилами программы.