За успехом стоит не Винер: это имя не упоминают, говоря о Кабаевой

Многие уверены, что за феноменальным успехом Алины Кабаевой в художественной гимнастике стоит Ирина Винер. Но не так давно стали известны факты, опровергающие это.

Безусловно, Винер вложила много времени и сил в Кабаеву, чтобы сделать из нее суперзвезду художественной гимнастики. Однако фундамент в этот оглушительный успех заложил другой человек. До того, как попасть в команду к Ирине Александровне, Алина тренировалась под руководством Анелии Малкиной. Именно она научила Кабаеву делать первые шаги в профессиональном спорте.

Об этом рассказала абсолютная чемпионка в художественной гимнастике Елена Карпухина, блиставшая в конце 60-х. По ее словам, Винер получила уже готовую 13-летнюю спортсменку. Однако ни Ирина Александровна, ни Алина не упоминают имя Малкиной. А все заслуги Кабаевой Винер приписала себе.