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За уроки жизни получили «двойку»: 5 фильмов о трудных подростках и учителях, которые делают только хуже

17 июля 2025 08:27
За уроки жизни получили «двойку»: 5 фильмов о трудных подростках и учителях, которые делают только хуже

За уроки жизни получили «двойку»: 5 фильмов о трудных подростках и учителях, которые делают только хуже

Что общего у строгого учителя философии, провинциального тренера по борьбе и стареющего рокера? Все они — неформальные «спасатели» подростков, которым мир взрослых кажется враждебным, а собственная жизнь — тупиком. Такие фильмы редко собирают кассу и почти не мелькают в списках «лучших школьных драм». Но именно в них можно увидеть, как один человек пробивается сквозь стены отчуждения, лени и злости — и иногда делает невозможное.

Если «Обществом мертвых поэтов» и «Учителем на замену» вас не удивить, вот пять менее затертых картин на ту же больную тему.

1. «Класс» (Entre les murs, 2008)

За уроки жизни получили «двойку»: 5 фильмов о трудных подростках и учителях, которые делают только хуже

Французская драма Лорана Канте, получившая «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах, но все равно не самая очевидная в массовом прокате. Учитель французского Франсуа Марен преподает в парижской школе, где ученики — дети мигрантов, говорящие на уличном жаргоне и открыто хамящие преподавателям.

Фильм почти документальный: косноязычные диалоги, импровизация и горький финал, где учитель и класс так и не находят общий язык.

2. «Мое лето любви» (My Summer of Love, 2004)

За уроки жизни получили «двойку»: 5 фильмов о трудных подростках и учителях, которые делают только хуже

На первый взгляд не про школу и не про учителей. Но если копнуть — это тоже история о том, как кто-то пытается наставлять и контролировать. В депрессивной английской глубинке скучающая девочка заводит дружбу с богатой бунтаркой, а ее брат, бывший сиделец и религиозный фанатик, решает «спасти» их души.

Уроки морали в «Моем лете любви» здесь превращаются в скрытую войну за свободу выбора.

3. «Школьные узы» (School Ties, 1992)

За уроки жизни получили «двойку»: 5 фильмов о трудных подростках и учителях, которые делают только хуже

Недооцененная драма о том, как непростая правда о человеке способна разрушить дружбу и карьеры. 1950-е, элитная школа для мальчиков. Молодой спортсмен (Брендан Фрейзер) получает стипендию и скрывает свое еврейское происхождение, чтобы не стать изгоем.

Когда правда всплывает, учителя предпочитают закрывать глаза на травлю, но у героя появляется свой наставник — тренер, который пытается научить мальчишек чести не только на поле.

4. «Замена» (The Substitute, 1996)

За уроки жизни получили «двойку»: 5 фильмов о трудных подростках и учителях, которые делают только хуже

Не путайте с почти одноименным фильмом с Эдриеном Броуди. Здесь — экшн с Томом Беренджером. Бывший наемник внедряется в школу под видом преподавателя, чтобы разобраться с бандой, терроризирующей местных.

Смешно, местами глупо, но идеально передает фантазию о том, как учитель может стать настоящим «защитником» — буквально. И пусть критики воротили нос, для любителей старой боевой драмы — самое то.

5. «Философы: Урок выживания» (After the Dark, 2013)

За уроки жизни получили «двойку»: 5 фильмов о трудных подростках и учителях, которые делают только хуже

Закончим единственным «хайповым» фильма в списке. В элитной школе в Джакарте преподаватель философии (Джеймс Д’Арси) устраивает выпускникам необычный экзамен: смоделировать конец света и решить, кого из одноклассников стоит пустить в подземный бункер.

«Философы» быстро превращаются в психологический триллер, где подростки впервые видят друг друга без масок. Картина умудряется быть одновременно камерной и очень зрелищной.

Эти фильмы разные — от реализма до боевика и социальной сатиры, но все говорят об одном: быть учителем порою труднее, чем солдатом или шпионом. Потому что тут ты борешься с равнодушием, обидой и собственной усталостью — и никогда не знаешь, что будет дальше.

Ранее мы писали: Свеженький сериал про незадачливого трейдера— услада для ироничных и философствующих зрителей: на IMDb проект тоже оценили на почти «восьмерочку»

Фото: Кадры из фильмов «Класс» (2008), «Мое лето любви» (2004), «Школьные узы» (1992), «Замена» (1996), «Философы: Урок выживания» (2013)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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