За употребление этих продуктов на Руси жестоко наказывали, а мы едим их чуть ли не каждый день

Во времена Древней Руси внимательно следили не только за поведением односельчан, но даже за их едой. И многие продукты оказывались под запретом, нарушение которого влекло весьма серьезное наказание.

Так, под запретом оказались конина и телятина. Первое мясо запрещалось есть из этических соображений — конь носил статус животного-добытчика, которое помогало возделывать поля, поэтому его убийство воспринималось как серьезное преступление. Теленка же не употребляли в пищу из рациональных соображений, так как он вырастет в большое животное, которое принесет пользу.

Не ели и петухов, которых считали защитниками селений от злых духов. По преданиям именно они отгоняли нечисть своим криком, поэтому их убийство было под строжайшим запретом. К тому же запрещалось питаться раками, которых воспринимали как падальщиков.

Помимо этого, существовал запрет на некоторые виды рыб. Жители Древней Руси принимали речных и морских обитателей без чешуи за питомцев водяных, поэтому предпочитали не употреблять их в пищу. Однако далеко не все следовали этому правилу, и оно не было обязательным.