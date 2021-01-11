«За твои деньги в партере»: сыну Валерии плеснули виски в лицо на концерте Моргенштерна

Сын певицы Валерии и продюсера Александра Шульгина недавно попал в неприятную историю.

Арсения облили алкоголем прямо на концерте. Инцидент произошел в Сочи во время концерта популярного сейчас исполнителя — Алишера Моргенштерна.

22-летний Арсений Шульгин рассказал о происшествии в личном блоге. Звездный ребенок сообщил, что брызнул алкоголем ему в лицо человек, которого он не знает, просто случайный прохожий.

«Когда за твои деньги в партере тебе в лицо хлестают вискарем — это божественно», — с долей юмора рассказал в сторис Insatagram сын Валерии.

При этом Арсений отметил, что сам концерт ему понравился. В публикации он также отметил Моргенштерна и с благодарностью написал ему: «От души».

Напомним, в первый день нового 2021 года жизнь Арсения Шульгина изменилась: он впервые стал отцом. Девочку, которой дали имя Селин, ему родила супруга Лиана Шульгина.

Однако, несмотря на то, что малышке нет еще и месяца, новоиспеченный отец уехал развлекаться на Черноморский курорт. В Сочи Шульгин катается на лыжах и ходит на развлекательные мероприятия.

Его супруга призналась, что этот отпуск они обговорили заранее и она не возражает, чтобы ее муж немного отдохнул. Лиана и малышка остались дома в Москве.