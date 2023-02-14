За такую жену стыдно: куда пропал красавчик из «Восточных сказок» с «Блестящими»

Певец Араш стал особенно популярным после того, как записал песню «Восточные сказки» с группой «Блестящие». В свое время этот хит звучал из каждого утюга, а клип на него регулярно крутили в эфире.

Музыкант же обзавелся армией преданных поклонников, но после пропал с радаров. Оказалось, что артист не завершил сольную карьеру, тем не менее о былой популярности говорить не приходится. Исполнитель попробовал себя в качестве актера, композитора и танцора, но больших высот так и не добился. В настоящее время Араш живет в Дубае, где и занимается творчеством.

Что же касается личной жизни, то раньше певец скрывал ее от публики, но теперь все изменилось. В социальных сетях звезды можно увидеть массу фотографий с его любимой супругой Бехназ Ансари. Влюбленные поженились девять лет назад и воспитывают двойняшек — сына Дариана и дочь Доню. Между тем поклонники артиста разделились на два лагеря. Если одни радуются за нашедшего свое счастье исполнителя, то другие твердят, что за такую жену красавчику должно быть стыдно. По мнению хейтеров, внешность супруги певца далека от идеала.