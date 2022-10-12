За такого мужчину передерутся все воздушные знаки Зодиака: вот как выглядит идеальный партнер

С представительницами воздушного знака нужно держать ухо востро. Как правило, женщины, рожденные под знаками Близнецов, Весов и Водолея, сами до конца не понимают, чего хотят от жизни и какой партнер сможет полностью удовлетворить их потребности. Найти идеального избранница этим дамам нелегко, поэтому астрологи рекомендуют им прислушиваться к советам звезд. Они подскажут, рядом с каким мужчиной уроженки воздушной стихии обретут гармонию и счастье.

Близнецы

Представительницы воздушного знака вряд ли уживутся с закрытыми мужчинами, молчунами, из которых каждое слово приходится клещами тянуть. Близняшка хоть и любительница поболтать сама, но она также нуждается в отзывчивом партнере, который без проблем обеспечит ей “обратную связь” и разделит каждую эмоцию, каждый радостный и печальный миг жизни.

Звезды советуют женщине-Близнецу обратить внимание на экстравертов - они уж точно не дадут ей заскучать в четырех стенах.

Путешествия, совместные выходы в свет, вечеринки - жизнь этой пары всегда будет наполнена яркими событиями и впечатлениями, которыми так приятно делиться друг с другом.

Весы

Женщины, рожденные под знаком Весов, под стать названию своего знака постоянно колеблются. Им нужен партнер, который, с одной стороны, обеспечит им надежный тыл, при необходимости защитит и укроет от жизненных невзгод, а с другой - который не станет навязывать им свою волю и удерживать рядом с собой в четырех стенах. Кроме того, представительницы воздушного знака не представляют свой жизни без флирта. Даже наличие постоянного партнера не способно заставить их отказаться от своей маленькой слабости.

Поэтому даме-Весы нужен такой спутник жизни, который не станет ревновать по любому поводу и утомлять сценами ревности.

Водолей

Водолеи - женщины-загадки, в первую очередь для самих же себя. Порой они с трудом могут разобраться в собственных чувствах и понять, чего они хотят от жизни, от отношений, от любимого человека. Настроение представительниц этого знака может меняться с поразительной скоростью, а вместе с ним и предпочтения.

Единственное, пожалуй, что остается неизменным - женщина-Водолей падка на интеллектуальных мужчин.

Ничто так не восхищает и не вдохновляет уроженок этого знака, как ум, начитанность, широкий кругозор. С таким партнером представительнице знака всегда будет легко и интересно.