За такое можно и ударить: не поверите, как Евгений Моргунов сошелся с женой

Евгений Моргунов связал себя узами брака в 1965 году. В течение всей жизни он был счастлив со своей избранницей Натальей, однако мало кто из поклонников знает, как именно началось их знакомство.

Дело в том, что встреча артиста и его возлюбленной произошла совершенно случайно. Наталья пыталась договориться о пересдаче во время одной из сессий, но по ошибке попала в квартиру Моргунова. Звезде экрана настолько понравился голос собеседницы, что он решил представиться работником института и назначил ей встречу, хотя даже не представлял, как она выглядит.

Когда же Наталья пришла в институт закрыть долги, она поняла, что стала жертвой розыгрыша. Тем же вечером ей вновь поступил звонок от Моргунова, который продолжил свой розыгрыш, а позднее признался, что он прославленный советский актер. В первое время Наталья была зла на шутника, но после нескольких звонков от настойчивого поклонника все же согласилась на свидание.

В итоге спустя примерно год после знакомства Моргунов сделал Наталье предложение. Влюбленные поженились и воспитали двух сыновей. Скончалась Наталья в возрасте 80 лет от продолжительной болезни, всего лишь на два года пережив своего мужа.