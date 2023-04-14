За таким хоть на край света: гляньте на Эммануила Виторгана в молодости (фото)

Известные актеры порой удивляют своих фанатов тем, как они выглядели в молодости. Своими юношескими фотографиями удивил всех и Эммануил Виторган, которому 27 декабря исполнится 84 года. В свои лучшие годы актер выглядел как принц из диснеевских сказок. Он был статным мужчиной в шикарном костюме. Светлые волосы, выразительные глаза и приятная улыбка — все это привлекало внимание женщин и многих из них сводило с ума. С тех пор внешность звезды изменилось, но это говорит лишь о том, что Виторган стал мужчиной.

В 1971 году в прокат вышел фильм под названием «Рудобельская республика», где Эммануил Виторган играл одну из главных ролей. Глядя на него в этом фильме, можно сказать, что это весьма харизматичный и привлекательный молодой человек, который способен разбить множество женских сердец.

Совсем недавно разразился скандал по поводу его личной жизни, однако ум и спокойствие актера позволили ему остаться на высоте. Мужчина не стал оправдываться и объяснять свою позицию в личной жизни.