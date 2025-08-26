За такие проступки давно бы исчезла в Босфоре: Хюррем в «Великолепном веке» чудом все сходило с рук — и вот почему

В сериале «Великолепный век» Хюррем Султан — женщина-легенда, которая смело ломает правила и выходит победительницей в самых безнадежных ситуациях. Но если бы так себя вела любая другая женщина из гарема, ее бы вряд ли пощадили.

В Османской империи за куда меньшие проступки наложниц ждала либо темница, либо мешок и холодные воды Босфора.

Первая ночь — и уже вызов традициям

По правилам, султан делил «священные ночи четверга» с разными наложницами. Но Хюррем едва оказавшись во дворце, решила, что правила можно переписать. С первого хальвета она закрепила за собой исключительное право посещать султана, и эта «монополия» продолжалась всю жизнь.

Такая дерзость любой другой девушке стоила бы жизни. Но Хюррем оказалась не просто наложницей, а женщиной, сумевшей превратить личную привязанность султана в свою главную силу.

На портрете рядом с падишахом

Традиционно художники изображали только султанов — никакая наложница не могла появиться рядом. Но Сулейман велел писать Хюррем рядом с собой, причем еще до того, как она стала официальной женой. Для того времени это выглядело вопиюще: рабыня рядом с правителем!

И снова — подобная «смелость» грозила бы изгнанием или казнью. Но Хюррем стала исключением.

Рабыня, получившая свободу и титул

Обычно наложниц, получивших свободу, выдавали замуж — им не было места в гареме. Но Хюррем не только осталась во дворце, но и стала первой женщиной, которой даровали титул Хасеки, а затем — женой султана.

Фактически она превратила систему, где женщина считалась собственностью, в арену собственной власти.

Она не покидала дворец

По традиции матери шехзаде должны были вместе с сыновьями уезжать в санджаки, чтобы те учились управлению. Хюррем нарушила и это правило — осталась рядом с Сулейманом до конца жизни. Историки спорят, жила ли она прямо в его покоях, но очевидно одно: Хюррем сумела сделать невозможное.

Кто должен был стать султаном?

По замыслу, престол должен был унаследовать Мехмет. Но Хюррем сделала все, чтобы его брат Селим оказался в роли наследника. В сериале это показано драматично, но в реальной истории подобный сценарий считался опасным вызовом устоям.

Хюррем-султан благодаря хитрости, уму и бесстрашию добивалась своих целей, даже если это было нарушением закона. А за проступки девушек в гареме всегда жестоко наказывали, что подтверждает история и даже сюжет «Великолепного века».

