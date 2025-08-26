Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи За такие проступки давно бы исчезла в Босфоре: Хюррем в «Великолепном веке» чудом все сходило с рук — и вот почему

За такие проступки давно бы исчезла в Босфоре: Хюррем в «Великолепном веке» чудом все сходило с рук — и вот почему

26 августа 2025 09:54
За такие проступки давно бы исчезла в Босфоре: Хюррем в «Великолепном веке» чудом все сходило с рук — и вот почему

Авторы хорошо показали влиятельность главной женщины султана.

В сериале «Великолепный век» Хюррем Султан — женщина-легенда, которая смело ломает правила и выходит победительницей в самых безнадежных ситуациях. Но если бы так себя вела любая другая женщина из гарема, ее бы вряд ли пощадили.

В Османской империи за куда меньшие проступки наложниц ждала либо темница, либо мешок и холодные воды Босфора.

Первая ночь — и уже вызов традициям

По правилам, султан делил «священные ночи четверга» с разными наложницами. Но Хюррем едва оказавшись во дворце, решила, что правила можно переписать. С первого хальвета она закрепила за собой исключительное право посещать султана, и эта «монополия» продолжалась всю жизнь.

Такая дерзость любой другой девушке стоила бы жизни. Но Хюррем оказалась не просто наложницей, а женщиной, сумевшей превратить личную привязанность султана в свою главную силу.

За такие проступки давно бы исчезла в Босфоре: Хюррем в «Великолепном веке» чудом все сходило с рук — и вот почему

На портрете рядом с падишахом

Традиционно художники изображали только султанов — никакая наложница не могла появиться рядом. Но Сулейман велел писать Хюррем рядом с собой, причем еще до того, как она стала официальной женой. Для того времени это выглядело вопиюще: рабыня рядом с правителем!

И снова — подобная «смелость» грозила бы изгнанием или казнью. Но Хюррем стала исключением.

Рабыня, получившая свободу и титул

Обычно наложниц, получивших свободу, выдавали замуж — им не было места в гареме. Но Хюррем не только осталась во дворце, но и стала первой женщиной, которой даровали титул Хасеки, а затем — женой султана.

Фактически она превратила систему, где женщина считалась собственностью, в арену собственной власти.

За такие проступки давно бы исчезла в Босфоре: Хюррем в «Великолепном веке» чудом все сходило с рук — и вот почему

Она не покидала дворец

По традиции матери шехзаде должны были вместе с сыновьями уезжать в санджаки, чтобы те учились управлению. Хюррем нарушила и это правило — осталась рядом с Сулейманом до конца жизни. Историки спорят, жила ли она прямо в его покоях, но очевидно одно: Хюррем сумела сделать невозможное.

Кто должен был стать султаном?

По замыслу, престол должен был унаследовать Мехмет. Но Хюррем сделала все, чтобы его брат Селим оказался в роли наследника. В сериале это показано драматично, но в реальной истории подобный сценарий считался опасным вызовом устоям.

Хюррем-султан благодаря хитрости, уму и бесстрашию добивалась своих целей, даже если это было нарушением закона. А за проступки девушек в гареме всегда жестоко наказывали, что подтверждает история и даже сюжет «Великолепного века».

Ранее мы писали: «Стыдная комедия про рыжую ведьму»: современные зрители уже не боготворят «Великолепный век» — проблем слишком много, чтоб закрывать глаза

Фото: Кадры из сериала «Великолепный век»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Шансов выжить минимум: роды в Османской империи были настоящей пыткой — в «Великолепном веке» не показали и 1/10 самой «жести» Шансов выжить минимум: роды в Османской империи были настоящей пыткой — в «Великолепном веке» не показали и 1/10 самой «жести» Читать дальше 27 августа 2025
Боялись открыть рот? А вот и нет: у женщин в Османской империи прав было куда больше, чем показали в «Великолепном» Боялись открыть рот? А вот и нет: у женщин в Османской империи прав было куда больше, чем показали в «Великолепном» Читать дальше 23 августа 2025
Реальность полна разочарований: настоящий Сулейман заставил бы поклонниц «Великолепного» скривить лица Реальность полна разочарований: настоящий Сулейман заставил бы поклонниц «Великолепного» скривить лица Читать дальше 23 августа 2025
Сижу я в неволе, в темнице сырой — не про османских наложниц: вот как описывала гарем из «Великолепного» английская путешественница Сижу я в неволе, в темнице сырой — не про османских наложниц: вот как описывала гарем из «Великолепного» английская путешественница Читать дальше 25 августа 2025
«Стыдная комедия про рыжую ведьму»: современные зрители уже не боготворят «Великолепный век» — проблем слишком много, чтоб закрывать глаза «Стыдная комедия про рыжую ведьму»: современные зрители уже не боготворят «Великолепный век» — проблем слишком много, чтоб закрывать глаза Читать дальше 24 августа 2025
Османский стыд: к этим турецким сериала доверия у экспертов больше, чем к распиаренному «Великолепному веку» Османский стыд: к этим турецким сериала доверия у экспертов больше, чем к распиаренному «Великолепному веку» Читать дальше 24 августа 2025
Панталоны Хюррем и стул Сулеймана: от вида каких вещей в «Великолепном веке» у эксперта дергается веко Панталоны Хюррем и стул Сулеймана: от вида каких вещей в «Великолепном веке» у эксперта дергается веко Читать дальше 23 августа 2025
Султан, хатун, бей: каждое имя и титул в «Великолепном веке» содержало спойлеры — главное, знать трактовку Султан, хатун, бей: каждое имя и титул в «Великолепном веке» содержало спойлеры — главное, знать трактовку Читать дальше 23 августа 2025
Ответ всегда был под носом: почему Хюррем в «Великолепном веке» часто носила фиолетовые платья Ответ всегда был под носом: почему Хюррем в «Великолепном веке» часто носила фиолетовые платья Читать дальше 22 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше