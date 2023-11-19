За такие брюки в Союзе могли побить: вот почему о них все равно мечтал каждый мужчина

Считается, что в Советском Союзе моде почти не уделяли внимания. Но это мнение далеко от истины.

Мировые тренды примеряли на себя и женщины, и мужчины. Пусть и с опозданием в несколько лет.

Самые отважные советские модники конца 60-х и начала 70-х щеголяли в брюках клеш. Их покупали у фарцовщиков или перешивали из обычной одежды, расшивая штанины.

За «самоделки», созданные под влиянием западной моды, можно было получить строгий выговор. Или даже более серьезное наказание: народные дружинники вполне могли разрезать неугодный предмет гардероба.

Впрочем, к середине 70-х с новым веянием смирились. Тем более, что клеш носили звезды того времени. Особенно их любил Владимир Высоцкий — и мужчины в Союзе стремились надевать одежду, как у кумира, чтобы сильнее походить на него.