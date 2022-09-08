За срывом наблюдала вся страна: состояние Богдана Титомира вызвало оторопь

Богдан Титомир шокировал поклонников своим состоянием. Знаменитость сорвал выпуск шоу «Поясни за» и со скандалом покинул студию.

В последнем выпуске разоблачительного YouTube-шоу Титомир принял участие со звездой социальных сетей и тренером Еленой Санжаровской. Весь выпуск музыкант отвечал на вопросы и старался поддерживать диалог, однако уже в конце не выдержал и сорвал с себя микрофон, практически убежав из студии.

Подобное поведение шокировало зрителей. Многие признались, что переживают за артиста, а ему необходимо обратиться к врачу как можно быстрее. Также удивил поклонников музыкант и своей худобой. Дело в том, что за последние месяцы он сильно похудел, поэтому теперь выглядит болезненно.

«Богдан болеет, мне очень жаль. Никогда не думала, что его надо спасать. Богдан, возьми себя в руки», «Печально на Титомира смотреть, ему в клинику надо, пока не поздно», «Мысли у Титомира вообще несвязные, несет полную чушь», — пишут неравнодушные фанаты в комментариях к выпуску.

Сам Титомир при этом никак не прокомментировал свое поведение.