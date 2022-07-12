За спиной Варум: Агутина заметили рядом с бывшей подопечной

Леонид Агутин шокировал поклонников, встретившись с певицей Элиной Чагой. Ранее артистам приписывали роман.

Не так давно музыкант вновь открыл свой музыкальный образовательный форум, который проходит уже в третий раз в Сочи. Певец представил публике десятки молодых исполнителей, а прославленные коллеги в лице Ларисы Долиной, Александра Шоуа, Владимира Преснякова приехали его поддержать. Оказалась в числе участников и победительница «Голоса» Элина Чага, с которой, как были уверены фанаты, у Агутина завязались романтические отношения.

Во время мероприятия артист не предоставил поклонникам возможность вновь обвинить его в неверности жене. Присутствующие не заметили никаких подтверждений связи артистов. Сами музыканты при этом, как пишет портал «СтарХит », предпочли не комментировать слухи и не обсуждать скандальную историю.

Ранее же сама Чага признавалась, что с Агутиным ее связывают исключительно рабочие отношения. Якобы он был ее наставником во время и после проекта. Но в 2019 году она ушла в сольное плавание, поэтому их пути не пересекаются.