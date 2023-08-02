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За спиной у жены: певец SHAMAN позволил себе лишнее с эффектной блондинкой

2 августа 2023 15:30
За спиной у жены: певец SHAMAN позволил себе лишнее с эффектной блондинкой

Артист не постеснялся фанатов.

Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, стал мужем Елены Мартыновой в 2017 году. Артист старается не афишировать свою личную жизнь, а не так давно шокировал поклонников, позволив себе лишнее на концерте.

Так, SHAMAN приехал в свой родной город Новомосковск, где выступил с грандиозным шоу. Сотни жителей пришли поддержать артиста, а сам он представил все свои главные хиты.

Но во время исполнения одной из песен Дронов решил пригласить на сцену поклонницу. Эффектная блондинка оказалась на глазах всех собравшихся, и артист закружил ее в страстном танце. После номера девушка скрылась в толпе, оставив в недоумении собравшихся.

Сам SHAMAN пока никак не прокомментировал пикантную ситуацию. Поклонники же были шокированы поведением артиста, и многие даже заподозрили его в неверности своей супруге.

За спиной у жены: певец SHAMAN позволил себе лишнее с эффектной блондинкой
Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press/globallookpress.com, unsplash.com, Социальные сети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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