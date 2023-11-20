За спиной у мужа: Пугачева вытворяла такое, что даже ее молодому фавориту было неловко

Звезда сцены ни в чем себя не ограничивала.

Страна узнала имя Сергея Савина 12 лет назад, когда музыкант выиграл шоу «Фактор А». После победы на конкурсе он активно начал развивать свою карьеру, а помогала ему в этом, как оказалось, Алла Пугачева.

По словам самого артиста, Примадонна пыталась сделать из него большую звезду. Она не только давала творческие советы, но и регулярно вкладывала в протеже деньги. И инвестиций в талант Савина было так много, что он даже стыдился этого.

«Она вложила 10 миллионов долларов. Мне было неловко, что за меня платит женщина», — откровенно рассказал Савин в интервью «Аргументам и фактам».

При этом в тот период Пугачева строила отношения со своим молодым мужем. Певицу не смущало, что она больше времени проводит с фаворитом, а не со своим избранником. И она не боялась общественного осуждения, появляясь на публике с Савиным.