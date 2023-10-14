За спиной у Алферовой: новые детали измены Абдулова с Пугачевой

За Александром Абдуловым еще при жизни закрепилась слава настоящего ловеласа. Поговаривали, что Ирине Алферовой на протяжении всего их брака приходилось терпеть интрижки супруга. Но один из этих романов, который разворачивался за ее спиной, чуть не привел к разводу, который мог случиться гораздо раньше.

Некоторые из знакомых артиста уверяют, что на момент начала совместной жизни с Алферовой, он был увлечен совсем другой пассией. Мысли Абдулова занимала «женщина, которая поет», и он мечтал с ней познакомиться. А когда встреча состоялась, то между звездами тут же вспыхнул роман.

Друг актера Валерий Танаев заявил, что свидания пары проходили в квартире Аллы Пугачевой на улице Горького.

Вся интрижка хранилась в тайне: несмотря на горячую влюбленность в Примадонну, Абдулов дорожил браком и боялся потерять официальную супругу. Спустя несколько месяцев эти отношения сошли на нет. К тому моменту слухи о связи мужа с певицей дошли уже до Алферовой, и она пригрозила ему расставанием.