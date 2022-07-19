За спиной Муцениеце: вскрылась правда о романе Прилучного

Зепюр Брутян влюбилась в Павла Прилучного, когда он еще был женат на Агате Муцениеце. Артисты познакомились во время работы над сериалом «В клетке».

Вот уже несколько месяцев поклонники активно обсуждают личную жизнь актера. По данным СМИ, весной этого года он тайно женился на Зепюр Брутян, что стало неожиданностью для многочисленных фанатов. При этом чувства между артистами могли начаться еще несколько лет назад, когда они только познакомились.

Как рассказывает актриса Наталья Парашкина, также снимавшаяся в сериале, Прилучный во время работы смог поразить всю съемочную группу своим обаянием. Поэтому она совершенно не удивлена, что Брутян в итоге оказалась вместе с актером.

«Наверняка она тоже прониклась к нему на тех съемках», — рассказывает знаменитость в беседе с порталом Woman .

Однако Брутян пришлось ждать несколько лет, ведь в то время Прилучный был женат на Агате Муцениеце. И лишь после их развода, как предполагают поклонники, знаменитости смогли обрести свое счастье.