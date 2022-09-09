За спиной Муцениеце и Карпович: новая жена не стала молчать о романе с Прилучным

Зепюр Брутян теперь известна не только как актриса, но и как законная жена Павла Прилучного. Долгое время пара скрывала свои отношения от публики, но теперь все изменилось.

Заручившись поддержкой супруга, Брутян дала интервью журналу Hello! , в котором раскрыла некоторые детали своего романа с «мажором». Оказалось, что супруги строили друг другу глазки еще тогда, когда актер был женат на Агате Муцениеце и когда состоял в отношениях с «папиной дочкой» Мирославой Карпович.

Звезды познакомились в 2018 году во время съемок в сериале «В клетке». По уверению Брутян, тогда они с Прилучным были просто коллегами. Однако Павел признался, что сразу обратил внимание на актрису, которая запала ему в душу. Покорила же артистка звезду тем, как ставила себя в коллективе и относилась к другим членам съемочной команды проекта.

В марте этого года знаменитости случайно пересеклись в одном из торговых центров, после чего уже не расставались. Прилучный подчеркнул, что потерял голову от Брутян и был готов в первый же день позвать ее замуж.