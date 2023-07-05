За советский хит обидно: новые Ихтиандр и Гуттиэре вызывают лишь гомерический хохот

Сравнение с классикой сыграло не в пользу этой экранизации.

Публика всегда скептически относилась к ремейкам известных советских лент. И это неудивительно, ведь в СССР кино снимали на высоком уровне.

Одним из знаковых фильмов той эпохи является экранизация «Человек-амфибия» с Владимиром Кореневым и Анастасией Вертинской. Ленту Геннадия Казанского обожают и по сей день. Поэтому неудивительно, что зрители забросали помидорами версию 2004 года.

Сериал «Человек-амфибия. Морской дьявол» также снят по мотивам романа Александра Беляева. Ихтиандра сыграл актер Саид Дашук-Нигматулин, который по типажу напоминает Коренева. Однако он явно проигрывает своему статному и аристократичному предшественнику. Роль Гуттиэре исполнила Юлия Самойленко. Актрису назвали «бледной копией» Вертинской, которая вызывает только смех.

Версию 2004 года «пинали» все, кому не лень. У картины крайне низкие оценки на киносайтах и огромное количество разгромных комментариев. Многим было обидно до глубины души за советский хит.