За советским красавцем девушки ходили толпами: ужаснетесь, что его сгубило

Актер Геннадий Бортников пользовался бешеной любовью у женщин. За звездой фильм «Взорванный ад» поклонницы буквально ходили толпами, а после спектаклей его поджидали порядка 500 девушек. И это неудивительно, ведь за красавцем-артистом закрепилось амплуа романтического героя.

Бортников был ведущим актером театра имени Моссовета. Постановка «Глазами клоуна» с его участием имела грандиозный успех. По слухам, личная жизнь Бортникова бурлила — актеру приписывали многочисленные романы. Но в итоге он так ни с кем и не связал свою жизнь.

Карьера Геннадия Леонидовича пошла под откос в 70-х. В то время скончался покровитель актера режиссер Юрий Завадский, и Бортников остался без ролей.

Кумир советских женщин тяжело переживал утрату. Его популярность таяла на глазах, а поклонницы уже не бегали за ним толпами. Бортников начал и пить и проводить время в сомнительных компаниях. Актера звали в кино, но он категорически отказывался играть возрастные роли. Эта неуместная настойчивость и сгубила артиста. С годами испортились и его характер, и его внешность.

Бортников скончался в 67 лет от инфаркта. До последнего он пытался выглядеть солидно и импозантно, но былую красоту актер так и не смог вернуть.