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За слова придется ответить: шоу Малахова закончилось громким скандалом с семьей миллиардера

2 ноября 2023 14:30
За слова придется ответить: шоу Малахова закончилось громким скандалом с семьей миллиардера

Ведущий перешел черту.

За последние годы популярность Андрея Малахова заметно снизилась. Эстафету копания в грязном белье перехватили другие скандальные шоу, поэтому звезде срочно нужна была сенсация. Ей стала история бизнесмена Андрея Лобанова, которого несколько лет жена якобы травила и пыталась отправить на тот свет.

Олигарх заработал свое состояние благодаря детским игрушкам, однако стараниями супруги из миллиардера превратился в бомжа — по крайней мере, такая версия прозвучала в эфире программы «Малахов». Но семью предпринимателя такая информация повергла в шок. Алиса Лобанова поспешила ответить на обвинения.

Женщина отрицает, что подкупила врачей и пичкала мужа сомнительными таблетками. По словам жены олигарха, 13 лет она лечила своего избранника, обращаясь лишь к опытным медикам. Снятую программу светская львица назвала частью заговора против нее.

«Малахов превратил семейную драму в шоу», — цитирует Лобанову «Комсомольская правда».

Фото: Vadim Tarakanov, Global Look Press/globallookpress.com, unsplash.com
Алла Новикова
Алла Новикова
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