За слова не ответил: после скандала с Гордоном умерла пенсионерка
Словом можно убить.
Минутная слава может обернуться жуткими последствиями. Так и случилось с Леной Миськовой, которая пришла на шоу Александра Гордона за хайпом. В программе модель не стесняясь рассказала, что собирается выйти замуж за олигарха и что для достижения своей цели готова на все.
Гордон такую фривольную жизненную позицию принять не смог и во всеуслышание назвал девушку проституткой. После шоу на Миськову действительно обрушилась слава, но совсем не та, которой она ждала. Более того, из-за резких слов ведущего или из-за эпатажной выходки самой девушки в ее семье случилась страшная трагедия. Умерла ее пожилая мать.
«Писали гадости моей маме, она звонила и рассказывала, что соседи меня обсуждают. У мамы было больное сердце, она очень переживала из-за этой ситуации. Год назад ее не стало», — делилась девушка в беседе с порталом «СтарХит».