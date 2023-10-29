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За слова не ответил: после скандала с Гордоном умерла пенсионерка

29 октября 2023 09:45
За слова не ответил: после скандала с Гордоном умерла пенсионерка

Словом можно убить.

Минутная слава может обернуться жуткими последствиями. Так и случилось с Леной Миськовой, которая пришла на шоу Александра Гордона за хайпом. В программе модель не стесняясь рассказала, что собирается выйти замуж за олигарха и что для достижения своей цели готова на все.

Гордон такую фривольную жизненную позицию принять не смог и во всеуслышание назвал девушку проституткой. После шоу на Миськову действительно обрушилась слава, но совсем не та, которой она ждала. Более того, из-за резких слов ведущего или из-за эпатажной выходки самой девушки в ее семье случилась страшная трагедия. Умерла ее пожилая мать.

«Писали гадости моей маме, она звонила и рассказывала, что соседи меня обсуждают. У мамы было больное сердце, она очень переживала из-за этой ситуации. Год назад ее не стало», — делилась девушка в беседе с порталом «СтарХит».

Фото: Legion-Media
Карина Гончарова
Карина Гончарова
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