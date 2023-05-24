За славу расплатилась сполна: кто приблизил гибель Любови Полищук

Споры об этом не утихают до сих пор.

Непревзойденная Любовь Полищук ушла из жизни в 57 лет. Ее преждевременная смерть стала шоком для всей страны, ведь актриса до последнего активно снималась в кино и выглядела превосходно. Никто не мог и подумать, что у артистки были серьезные проблемы с позвоночником. Многие уверены, что в этом косвенно виноват ее коллега.

Полищук дебютировала в картине «Двенадцать стульев» Марка Захарова. После премьеры фильма Любовь Григорьевна стала звездой и непризнанным секс-символом советского кино. Однако эту роль впоследствии назвали роковой в карьере Полищук, и за свою оглушительную славу она расплатилась свой жизнью.

Дело в том, что на съемках картины актриса могла получить травму позвоночника. Это произошло, когда снимали эпизоды с Андреем Мироновым: по сюжету он роняет актрису на пол. Приятели Полищук уверены, что именно эти съемки сильно повредили ее спину.

Режиссер Марк Захаров всячески это отрицал. Он утверждал, что на полу лежали маты, а актриса не пострадала на съемках. Слова Захарова подтвердили родственники Полищук. Они говорили, что причиной ее болезни стала автомобильная авария в 2000 году. Однако споры о виновности Миронова и Захарова в смерти Полищук не утихают до сих пор, ведь маты нельзя назвать стопроцентной страховкой от травм.