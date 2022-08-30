За скандалом наблюдала вся страна: экс-солистки «ВИА Гры» показали истинное лицо

Звезды не смогли удержать себя в руках.

Анна Седокова, Алена Винницкая и Надежда Грановская были наставницами в шоу «Хочу V ВИА Гру». В полуфинале проекта между артистками произошел громкий скандал, за ходом которого россияне охотно наблюдали.

Когда участницы команд Винницкой показывали свой номер, Седокова решила, что они наглым образом позаимствовали танцевальное движение у ее подопечных. Тогда она посоветовала начинающим исполнительницам придумать что-то свое, а не «воровать» у других.

Стоит ли говорить, что Винницкая дала мощный отпор Седоковой. Не согласилась с Анной и Грановская. Та посоветовала коллеге «сидеть и молчать», чтобы сойти за профессионала.

Музыкальный критик Любовь Терлецкая, вспомнившая об этом конфликте в рамках очередного выпуска на своем YouTube-канале, подчеркнула, что эта ссора помогла экс-солисткам «ВИА Гры» показать свое истинное лицо. «Наконец-то змеюки начали грызть друг друга», — подметила блогер.