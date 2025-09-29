За «Шреком» не угнаться: забытые всеми мультфильмы, которые точно не заслуживали такой судьбы

Они чуть не загубили собственные студии, но зато полюбились миллионам.

В современном Голливуде погоню за престижными наградами устраивают не только потенциально успешные в кинопрокате драмы и триллеры, но и мультфильмы, главным производителем которых по-прежнему остается Дисней. На счету у компании — десятки самых разнообразных проектов, некоторые из которых впоследствии стали успешными франшизами с миллиардами долларов сборов.

Тем не менее, в тени проектов Диснея скрываются как другие, менее заметные проекты студии, так и работы других компаний, которые тоже заслужили признания — в этой подборке рассказываем о некоторых из самых недооцененных мультиках.

Приключенческий мультфильм снят по одноименному роману Ллойда Александра, который, как и большинство зрителей, в свое время был шокирован тем, насколько мрачной получилась адаптация. «Черный котел» критиковали не только за довольно пессимистичный взгляд на сюжет, что в целом не свойственно фильмам от Диснея, но и за расхождения с оригинальным текстом и недоработку главных героев.

На производство мультика потратили 44 миллиона долларов, а в прокате он собрал всего лишь 21 миллион, став одним из самых больших провалов в истории Диснея и чуть не приведя студию к банкротству. Со временем, однако, «Черный котел» стал считаться недооцененной культовой классикой.

Мультфильм, может, и затерялся на фоне более громких релизов Диснея в 2000-х годах, но менее интересным — и даже уникальным — от этого совсем не стал. «Братец медвежонок» — один из последних проектов студии, созданных при помощи традиционной анимации, а захватывающие дух виды североамериканских прерий остаются в воображении зрителя еще надолго.

Кроме того, фильм рассказывает очередную душещипательную историю, которая стала классикой для любого другого проекта от Диснея — темы раскаяния и силы братства в ней присутствуют повсеместно, при этом не лишая «Братца медвежонка» очарования и юмора.

Выпущенный во время продолжающейся волны популярности «Истории игрушек», «Приключения Флика» тоже затерялись в огромном количестве проектов от студии Pixar, но все равно стали классикой жанра. Как и любой другой мультфильм компании, этот тоже делает акцент на важные темы дружбы и способности не отчаиваться, когда все вокруг идет совсем не так, как надо.

«Приключения Флика» и сейчас покоряют сердца новых фанатов своей красочностью и не менее яркими персонажами, за судьбу которых начинаешь искренне переживать.

Хотя мультфильм в свое время получил хорошие отзывы и заработал вполне приличную сумму в кинопрокате, «Вольт» по какой-то причине пополнил список забытых кинопроектов спустя некоторое время после релиза.

В самом фильме, однако, нет ничего, что предвещало бы такой расклад — сюжет получился оригинальным, а главный герой влюбил в себя миллионы зрителей, включая и взрослых, и детей. Возможная причина тому — премьера, случившаяся незадолго до выхода еще нескольких гораздо более успешных фильмов Диснея, из-за чего «Вольт» так и остался в тени.

Мультфильм от Тима Бертона запросто мог стать культовой классикой, которую миллионы пересматривают в Хэллоуин — но, в отличие от многих других проектов режиссера, «Франкенвини» так и не смог очаровать публику (хотя имел для этого все вводные).

Сюжет напрямую связан с готическим романом «Франкенштейн», но развивает историю по-своему — в центре повествования все так же остается Виктор Франкенштейн, который, будучи еще мальчиком, решает воскресить своего любимого пса Спарки, сбитого машиной. «Франкенвини» хвалили за особенную атмосферу, трогательную историю и потрясающих персонажей — так что посмотреть мультик, если вы еще не, точно стоит.

