За съемки «Опасных гастролей» режиссера ждал тюремный срок: причина шокирует

Даже сегодня не все режиссеры готовы оправдывать или прикрывать актеров перед руководством. И в советские времена на это могли решиться лишь самые храбрые, поскольку члены худсовета обладали невообразимой властью. Но порой постановщикам все же приходилось идти на обман.

Юнгвальд-Хилькевич был ответственен за съемки приключенческого мюзикла «Опасные гастроли». Одна из ведущих ролей в фильме досталась Владимиру Высоцкому. Но, к несчастью для всей команды, уже тогда знаменитый бард пристрастился к алкоголю, и в процессе работы над картиной он надолго слег в больницу.

Перед режиссером стоял трудный выбор, но он не хотел прощаться с талантливым артистом. Поэтому Юнгвальд-Хилькевич скрывал от руководства отсутствие Высоцкого, из-за которого съемки стали «пустыми». Узнав о таком нарушении, чиновники могли смело отправить постановщика в тюрьму на 6 лет. Однако члены команды тоже хранили молчание, и все обошлось. А когда исполнитель вышел из больницы, он вернулся к работе над оставшимися сценами.