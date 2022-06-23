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За счет Самбурской: широкий жест Дробыша оценили

23 июня 2022 09:23
За счет Самбурской: широкий жест Дробыша оценили

Продюсер победил в суде над бывшей подопечной.

В скандальном деле между Настасьей Самбурской и Виктором Дробышем поставлена точка. Суд встал на сторону продюсера, требовавшего с певицы возмещения убытков. Его интересы представляла юридическая фирма Екатерины Гордон, которая накануне сообщила о безоговорочной победе Виктора. Более того, продюсер решился на широкий жест: все присужденные ему средства он собирается отправить на благотворительность. Об этом сообщила Гордон в своем Telegram-канале.

Напомним, конфликт между Самбурской и Дробышем разгорелся около года назад. До этого они несколько лет плодотворно сотрудничали: именно продюсер представил поклонникам Настасью в качестве певицы.

Под началом Дробыша девушка выпустила несколько самостоятельных синглов, а также записала ряд каверов. Настасья успешно гастролировала, но сетовала на плохие условия договора — якобы ей приходилось отдавать до 70% гонорара продюсеру. В итоге она раньше срока расторгла контракт и заявила о своих правах на песни. А Дробыш в ответ подал в суд.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Елена Королева
Елена Королева
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