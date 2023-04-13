За рыжего Гриндерса болела вся страна: куда он пропал после «Простых истин» (фото)

Об актере вспоминают до сих пор.

Звезда Вадима Утенкова зажглась после выхода сериала «Простые истины». Актер сыграл рыжего хулигана Максима по прозвищу Гриндерс. Несмотря на буйный нрав героя и его выходки, персонажа обожали все зрители и переживали за него, как за родного. Однако после нашумевшего сериала про Утенкова начали забывать.

Но Вадим никуда не уходил из киноиндустрии. На его счету больше 20 ролей и сотрудничество с маститыми режиссерами. Актер снимался у Федора Бондарчука в остросюжетном триллере «Выжить после», где он сыграл парня по имени Стас. Также Вадима можно увидеть в картинах «Захватчики», «Второе зрение», «Лучше, чем люди», «Женская версия. Мышеловка».

С возрастом Утенков практически не изменился — в нем легко узнать того жизнерадостного юношу из «Простых истин». Правда, теперь он не носит фирменную пышную шевелюру Гриндерса, а предпочитает короткую стрижку.

Личная жизнь 39-летнего Вадима — это тайна за семью печатями. Актер никогда не распространяется об амурных делах, а соцсети ведет крайне неохотно. Он делится лишь творческими планами, которыми полна его жизнь.