Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи За рубежом — шедевр с оценкой 8,7, в России — далеко не фаворит: детектив Линча, который разделил зрителей

За рубежом — шедевр с оценкой 8,7, в России — далеко не фаворит: детектив Линча, который разделил зрителей

16 августа 2025 08:27
За рубежом — шедевр с оценкой 8,7, в России — далеко не фаворит: детектив Линча, который разделил зрителей

У нас — критикуют за затянутость и сюжетную мешанину.

«Твин Пикс» — сериал, к которому лучше подходить осторожно. Его фанаты стоят на страже, готовые в пух и прах разнести любого, кто посмеет усомниться в его гениальности.

За рубежом этот проект Дэвида Линча называют неприкасаемым шедевром и лучшим в истории мистическим детективом. На IMDb он гордо держит оценку 8,7 из 10, и для многих зрителей это не просто сериал, а культурный феномен.

А вот на «Кинопоиске» — чуть скромнее: 8,4 балла. Но дело даже не в цифрах, а в комментариях. Там царит настоящий хаос: люди недоумевают, в чем же суть всего этого многолетнего хайпа.

Убийство, расследование, мистика

На первый взгляд, все просто: маленький тихий городок, где все знают друг друга. И вдруг — трагедия, которая выбивает почву из-под ног. В озере находят тело старшеклассницы Лоры Палмер, примерной девушки. В город приезжает агент ФБР Дейл Купер — обаятельный, немного странный и чересчур внимательный к деталям.

За рубежом — шедевр с оценкой 8,7, в России — далеко не фаворит: детектив Линча, который разделил зрителей

С этого момента «Твин Пикс» перестает быть обычным детективом. Чем глубже Купер погружается в жизнь городка, тем больше оказывается, что за фасадом вежливых улыбок скрываются тайны, странности и откровенное безумие.

Мистика, сюрреализм, юмор и ужасы здесь сочетаются так, как это умеет делать только Дэвид Линч.

Почему в России смотрят без восторга

В отзывах часто звучит мысль, что интрига здесь создается искусственно, а новые персонажи появляются без особой необходимости. Все сюжетные линии так и не складываются в единую историю. И авторы просто растягивают хронометраж.

Отдельное раздражение вызывают побочные ветки сюжета — например, история Надин и Эдди, Нормы и Хэнка, Донны и Джеймса. Складывается впечатление, что авторы сами до конца не знали, к чему все идет.

За рубежом — шедевр с оценкой 8,7, в России — далеко не фаворит: детектив Линча, который разделил зрителей

Мистическая составляющая тоже не у всех нашла отклик. Зрители считают, что здесь «намешали» слишком много: эзотерику, оккультизм, мифы, легенды, верования, религии и даже индейскую историю. Хаотичный и лишенный вкуса винегрет — жестко, но честно.

Думаю, людям порой стоит включать критическое мышление и к чему-то, признающемуся классикой. Ведь может окажется, что классика не так замечательна? — говорит один из обозревателей.

Ранее мы писали: «От песен кровь из ушей»: на Западе «не поняли» лучший фильм Виктора Цоя — оценки от «цирка уродов» до «шедевра СССР»

Фото: Кадры из сериала «Твин Пикс»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
4 комментария
«Убейте меня»: эти сериальные персонажи могли бы жить — но актеры сами просили вывести их из игры «Убейте меня»: эти сериальные персонажи могли бы жить — но актеры сами просили вывести их из игры Читать дальше 15 августа 2025
Теперь понятно, почему закрыли «И просто так»: миллион за эпизод — даже HBO ахнули Теперь понятно, почему закрыли «И просто так»: миллион за эпизод — даже HBO ахнули Читать дальше 14 августа 2025
Все еще ждут своего часа: пять произведений Стивена Кинга, которые до сих пор не адаптировали на телевидении Все еще ждут своего часа: пять произведений Стивена Кинга, которые до сих пор не адаптировали на телевидении Читать дальше 17 августа 2025
Стивен Кинг обожает этот старый сериал с Кейт Уинслет — спустя почти 15 лет после выхода шоу вернулось в стриминговые топы Стивен Кинг обожает этот старый сериал с Кейт Уинслет — спустя почти 15 лет после выхода шоу вернулось в стриминговые топы Читать дальше 17 августа 2025
«Таких больше нет»: этот свежий сериал HBO еще не вышел, а уже набрал 100% свежести на RT — стоит освободить под него вечер «Таких больше нет»: этот свежий сериал HBO еще не вышел, а уже набрал 100% свежести на RT — стоит освободить под него вечер Читать дальше 16 августа 2025
Грязь, мясорубка и Леви Аккерман: лучшая глава «Атаки Титанов» оказалась спин-оффом — места Эрену не нашлось Грязь, мясорубка и Леви Аккерман: лучшая глава «Атаки Титанов» оказалась спин-оффом — места Эрену не нашлось Читать дальше 16 августа 2025
Живая легенда: телесериальные персонажи, которые сделали свои шоу (и себя) культовыми Живая легенда: телесериальные персонажи, которые сделали свои шоу (и себя) культовыми Читать дальше 15 августа 2025
Почти не страшно, безумно интересно: лучший Sci-Fi-сериал по Кингу можно «проглотить» всего-то за 8 часов — «Под куполом» и рядом не стоял Почти не страшно, безумно интересно: лучший Sci-Fi-сериал по Кингу можно «проглотить» всего-то за 8 часов — «Под куполом» и рядом не стоял Читать дальше 15 августа 2025
«Кей-поп-охотницы на демонов» стали самым популярным аниме в истории Netflix: и совсем скоро побьют другой уникальный рекорд «Кей-поп-охотницы на демонов» стали самым популярным аниме в истории Netflix: и совсем скоро побьют другой уникальный рекорд Читать дальше 15 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше