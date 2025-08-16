За рубежом — шедевр с оценкой 8,7, в России — далеко не фаворит: детектив Линча, который разделил зрителей

У нас — критикуют за затянутость и сюжетную мешанину.

«Твин Пикс» — сериал, к которому лучше подходить осторожно. Его фанаты стоят на страже, готовые в пух и прах разнести любого, кто посмеет усомниться в его гениальности.

За рубежом этот проект Дэвида Линча называют неприкасаемым шедевром и лучшим в истории мистическим детективом. На IMDb он гордо держит оценку 8,7 из 10, и для многих зрителей это не просто сериал, а культурный феномен.

А вот на «Кинопоиске» — чуть скромнее: 8,4 балла. Но дело даже не в цифрах, а в комментариях. Там царит настоящий хаос: люди недоумевают, в чем же суть всего этого многолетнего хайпа.

Убийство, расследование, мистика

На первый взгляд, все просто: маленький тихий городок, где все знают друг друга. И вдруг — трагедия, которая выбивает почву из-под ног. В озере находят тело старшеклассницы Лоры Палмер, примерной девушки. В город приезжает агент ФБР Дейл Купер — обаятельный, немного странный и чересчур внимательный к деталям.

С этого момента «Твин Пикс» перестает быть обычным детективом. Чем глубже Купер погружается в жизнь городка, тем больше оказывается, что за фасадом вежливых улыбок скрываются тайны, странности и откровенное безумие.

Мистика, сюрреализм, юмор и ужасы здесь сочетаются так, как это умеет делать только Дэвид Линч.

Почему в России смотрят без восторга

В отзывах часто звучит мысль, что интрига здесь создается искусственно, а новые персонажи появляются без особой необходимости. Все сюжетные линии так и не складываются в единую историю. И авторы просто растягивают хронометраж.

Отдельное раздражение вызывают побочные ветки сюжета — например, история Надин и Эдди, Нормы и Хэнка, Донны и Джеймса. Складывается впечатление, что авторы сами до конца не знали, к чему все идет.

Мистическая составляющая тоже не у всех нашла отклик. Зрители считают, что здесь «намешали» слишком много: эзотерику, оккультизм, мифы, легенды, верования, религии и даже индейскую историю. Хаотичный и лишенный вкуса винегрет — жестко, но честно.

Думаю, людям порой стоит включать критическое мышление и к чему-то, признающемуся классикой. Ведь может окажется, что классика не так замечательна? — говорит один из обозревателей.

