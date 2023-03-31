За романом следила вся страна: где сейчас покорившая Андрея Губина брюнетка (фото)

Андрей Губин хоть и остался холостяком, но в свое время менял возлюбленных как перчатки. В 90-е он крутил роман с яркой брюнеткой, своей коллегой по цеху Людмилой Кобевко, более известной как Люся. История любви одной из самых ярких пар отечественного шоу-бизнеса так и не получила достойного продолжения.

Люся выступала в составе созданной ею группы «Карамельки», которую продюсировал Губин. Музыкант охотно писал для своей возлюбленной и ее напарницы незамысловатые хиты, а артистка спала и видела, как выходит за него замуж. Однако артист так и не сделал предложения любимой. Вместо этого он начал изменять своей избраннице, и та не упустила возможности ответить ему тем же. В итоге пара распалась.

После расставания с артистом Люся, которая приняла решение закрыть проект «Карамельки», пыталась построить сольную карьеру. Певица взяла псевдоним Джонни, но успеха в одиночном плавании так и не добилась.

Зато знаменитости удалось наладить личную жизнь — она вышла замуж и стала матерью. Зарабатывает же Люся тем, что ведет тренировки по растяжке, хореографии и художественной гимнастике, не забывая публиковать видео с занятий в социальных сетях.