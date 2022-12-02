За романом на «Фабрике звезд» следили все: сегодня из-за него разгорелся громкий скандал

Артисты до сих пор в обиде друг на друга.

Романы между участниками шоу «Фабрики звезд» всегда становились предметом бурного обсуждения. Уже в первом сезоне произошла яркая лавстори, которая до сих пор «не отпускает» ни поклонников, ни саму пару.

Речь идет об отношениях между Сати Казановой и Алексеем Кабановым. В самый разгар телепроекта у них произошел страстный роман, но счастье оказалось недолгим. Пара спокойно рассталась, и каждый пошел своей дорогой.

Однако, как выяснилось позднее, артисты до сих пор не могут оправиться от тех отношений. При каждом удобном случае Казанова и Кабанов отпускают взаимные едкие комментарии. Так, Алексей обвинил экс-возлюбленную в измене, а Сати рассказала о его алкоголизме. Казанова призналась, что солист группы «Корни» почти никогда не бывает трезвым. Ее слова спровоцировали громкий скандал.

Кабанов подобные обвинения категорически отрицает. Певец назвал Сати женщиной с маразмом и сказал, что его совершенно не волнует ее мнение. Ворошить прошлое и вскрывать секреты тех сложных и бурных отношений он не намерен, как пишет Woman .