За романом на «Фабрике звезд» следила вся страна: вы вряд ли узнаете Юлю Лысенко сегодня
Артистка прошла долгий путь после знаменитого шоу.
Юлия Лысенко стала одной из главных героинь шестого сезона «Фабрики звезд». Молодая певица привлекла внимание не только своим творчеством, но и романом с Арсением Бородиным, солистом группы «Челси». Поклонники были уверены, что певицу ждет яркая карьера, но девушка неожиданно пропала с экранов.
После «Фабрики» Лысенко попыталась подняться на Олимп шоу-бизнеса, но не смогла добиться успеха. Сначала она стала участницей группы «Ультрафиолет», а затем начала сольную карьеру, но не заинтересовала поклонников своим творчеством.
Роман с Арсением Бородиным продлился всего два года. Знаменитости не смогли построить счастливую семью и расстались после шоу. Впоследствии Лысенко была замужем, но неудачно. А в 2022 году стала женой хоккеиста Василия Пономарева.
Сегодня бывшая певица активно развивает свою телевизионную карьеру. Она работает ведущей на СКА ТВ, а в социальных сетях рассказывает о своих достижениях и личной жизни. При этом многие поклонники уже давно не узнают в журналистке звезду «Фабрики» и не верят, что именно Лысенко когда-то покоряла сердца фанатов композицией «Я так тебя люблю».