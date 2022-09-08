За романом на «Фабрике звезд» следила вся страна: вы вряд ли узнаете Юлю Лысенко сегодня

Юлия Лысенко стала одной из главных героинь шестого сезона «Фабрики звезд». Молодая певица привлекла внимание не только своим творчеством, но и романом с Арсением Бородиным, солистом группы «Челси». Поклонники были уверены, что певицу ждет яркая карьера, но девушка неожиданно пропала с экранов.

После «Фабрики» Лысенко попыталась подняться на Олимп шоу-бизнеса, но не смогла добиться успеха. Сначала она стала участницей группы «Ультрафиолет», а затем начала сольную карьеру, но не заинтересовала поклонников своим творчеством.

Роман с Арсением Бородиным продлился всего два года. Знаменитости не смогли построить счастливую семью и расстались после шоу. Впоследствии Лысенко была замужем, но неудачно. А в 2022 году стала женой хоккеиста Василия Пономарева.

Сегодня бывшая певица активно развивает свою телевизионную карьеру. Она работает ведущей на СКА ТВ, а в социальных сетях рассказывает о своих достижениях и личной жизни. При этом многие поклонники уже давно не узнают в журналистке звезду «Фабрики» и не верят, что именно Лысенко когда-то покоряла сердца фанатов композицией «Я так тебя люблю».