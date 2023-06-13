За романом на «Фабрике звезд» следила вся страна: что стало с парой спустя годы

В 2017 году стартовал проект «Новая фабрика звезд». Вся страна пристально наблюдала за страстным романом Гузель Хасановой и Никиты Кузнецова (рэпера Мастанка). На сцене они исполнили композицию «Двое», и только слепой не заметил, какие искры летали между артистами.

Впрочем, находились и скептики, которые утверждали, что это пиар-ход. Дело в том, что Гузель было 25 лет, а Никите — 19. Разница в возрасте казалась слишком солидной. Однако этот роман действительно был, что позднее подтвердила сама Хасанова.

По словам артистки, эти отношения начались со случайного поцелуя. Дальше — больше.

Гузель сама не заметила, как оказалась в эпицентре страстей. Но этот бурный роман закончился так же быстро и неожиданно, как и начался. Никита стал избегать подругу, и в итоге все сошло на нет.

Спустя годы пара снова воссоединилась, но на этот раз уже ради творчества. Гузель пригласила Никиту спеть на своем сольном концерте, и он с удовольствием согласился. Об этом Хасанова рассказала на YouTube-шоу «Фабрика с Яной Чу».

Сегодня Мастанк скрывает свою личную жизнь от посторонних глаз. У него есть дама сердца, но ее личность артист не раскрывает. А с бывшей возлюбленной из «Новой фабрики звезд» его теперь связывают только служебные отношения.