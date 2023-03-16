За романом 13-летней Кристи Добродушной следила вся страна: обомлеете, увидев ее сейчас

Кристи Добродушная стала знаменитой в довольно раннем возрасте. Славу ей принес роман с Даней Добродушным — совместные фото влюбленных, которым на вид было не больше 10 лет, облетели Сеть.

Интернет-пользователи принялись охотно наблюдать за жизнью парочки, чему способствовали слухи о том, что юные герои-любовники на самом деле приходятся друг другу братом и сестрой, а их роман не более чем пиар. Кристи и Даня стали настоящими звездами — они участвовали во всевозможных ток-шоу и засветились в сериале «Воронины», но со временем их популярность угасла.

Добродушные давно выросли и, как выяснилось, расстались. Теперь Кристи публикует совместные фотографии с другим возлюбленным. Более того, в Сети появился кадр, на котором 23-летняя звезда соцсетей запечатлена с заметно округлившимся животом. Вот только отцом ребенка, к огорчению многих фанатов, является вовсе не Даня.