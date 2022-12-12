За рекламу в СССР получали гораздо больше, чем вы думали: от раскрытых сумм опешит любой

Первый рекламный ролик появился на советских экранах в 1960-х и активно призывал зрителей есть кукурузу. С того времени подобных видео на телевидении становилось все больше и больше, а в них все чаще можно было встретить прославленных артистов.

При этом сами актеры получали довольно высокую зарплату за свои минутные появления в коммерческих клипах. Например, Андрей Миронов за минутный ролик, посвященный магнитофонам, заработал 500 рублей, а Олег Басилашвили мог получить за подобные съемки 2000 рублей.

Подобные расценки были сопоставимы с гонорарами за целый фильм. Например, по данным СМИ, Юрий Никулин заработал чуть больше 4 тысяч рублей за «Кавказскую пленницу», а Миронов — около 2 тысяч рублей за «Бриллиантовую руку».

Правда, артисты не всегда любили подобные съемки. Они часто признавались, что не считают это интересной работой и не хотят в ней участвовать даже из-за больших гонораров.