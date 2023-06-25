За ребенка порвут глотку: вот имена самых лучших в мире матерей

Психологи утверждают: недополучив в детстве материнской любви и заботы, во взрослой жизни человек страдает от недоверия к окружающему миру и страху перед ним же. Причина кроется в том, что, будучи малышом, он не ощущал себя в полной мере защищенным и обласканным. Поэтому отношение матери к своему сыну или дочке - это фундамент, на котором строится вся последующая жизнь человека. Рассказываем, какие имена носят самые внимательные мамочки.

Валерия

Из обладательницы этого имени получается отличная мама. Валерия - из тех, кто является сторонником осознанного материнства. Поэтому она начинает загодя готовиться к появлению малыша на свет, читает специализированную литературу и штудирует интернет-порталы в поисках полезных советов и рекомендаций для будущих мам.

Но это все вовсе не означает, что Лера воспитывает своего ребенка “по книжке”.

Женщина, нареченная этим именем, внимательно и чутко относится к своему чаду, прислушивается к его желаниям и потребностям. У этой мамы точно вырастет любознательный, умный и всесторонне образованный ребенок, радующий родителей своими успехами.

Екатерина

Порой окружающим кажется, что из Екатерины получится слишком строгая и требовательная мама. Ведь обладательница этого именно относится так и к самой себе, и к людям вокруг. Но когда Катя возвращается из роддома, близкие понимают, что ее как будто бы подменили: забота и любовь к малышу заметна в каждом слове и жесте.

Для Екатерины важно, чтобы сын или дочка ни в чем не нуждались.

Поэтому она в лепешку расшибется, но сделает все для того, чтобы дитя получало то, что захочет. При этом нельзя сказать, что Катя его балует - малыш всегда четко знает меру. Воспитать капризного и неуправляемого ребенка в планы обладательницы имени не входит.

Полина

С самого детства Полина мечтает о большой и дружной семье, в которой много детишек. Она наслаждается той жизнью, которая у нее есть, но как только становится мамой, то посвящает все свое свободное время самому главному человечку в ее жизни.

Обладательница этого имени купает малыша в любви и нежности.

В воспитании Полина придерживается мнения, что нужно быть другом своему ребенку, при этом мудро и ненавязчиво давая понять, что хорошо, а что - плохо. Женщина, нареченная этим именем, любит учить сына или дочку тому, что умеет сама - готовить, рисовать, танцевать и т.д. Для своего чада Полина - пример и авторитет во всем.