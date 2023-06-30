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За пышкой из «Фабрики звезд» ухлестывал даже Тимати: она изменилась так, что не узнать

30 июня 2023 17:30
За пышкой из «Фабрики звезд» ухлестывал даже Тимати: она изменилась так, что не узнать

Из простушки превратилась в леди.

Музыкальное реалити-шоу «Фабрика звезд» обеспечило многим молодым артистам удачный карьерный старт. В этой компании счастливчиков оказалась Настя Кочеткова, за которой ухлестывал даже Тимати.

Певице исполнилось всего 15 лет, когда она попала на проект. В юные годы у Насти были пышные формы, пухлые щеки и насыщенный загар. Возраст пошел Кочетковой на пользу, и сегодня артистка может похвастаться точеными скулами и поразительно стройной фигурой. Также Анастасия прибегала к пластике и сделала свой нос более изящным.

После проекта Кочеткова бросила музыку и переключилась на кино. Сегодня экс-участница «Фабрики звезд» живет в США и занимается режиссурой.

За пышкой из «Фабрики звезд» ухлестывал даже Тимати: она изменилась так, что не узнать

Личная жизнь Настя тоже устаканилась. После неудачного брака с Резо Гигинеишвили артистка связала свою жизнь с кубинцем по имени Мигель Энджел Лара. Их бракосочетание прошло тайно. Имеется информация о том, что у пары есть сын. Также Кочеткова воспитывает дочь Марию от первого брака.

Фото: заставка телешоу «Фабрика звезд», социальные сети
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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